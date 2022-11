https://cz.sputniknews.com/20221122/britsky-zoldak-si-postezoval-na-utrapy-ktere-zazil-v-radach-os-ukrajiny-18905122.html

Britský žoldák si postěžoval na útrapy, které zažil v řadách OS Ukrajiny

Britský žoldák si postěžoval na útrapy, které zažil v řadách OS Ukrajiny

Ozbrojené síly Ukrajiny mají problémy se zásobováním, oznámil britský žoldák Sharif v interview pro deník Bild.

Rodák z Bristolu byl před čtyřmi týdny těžce zraněn v bojích v Chersonské oblasti. Podle slov Brita se dostala jeho jednotka do pasti.Uvedl, že odnášet ho z bojiště museli jeho spolubojovníci.„Ta bolest byla nesnesitelná, pronikala celé moje tělo. Ležel jsem tváří v bahně… Jsou to bojové akce na vysílení. A to je tak hrozné,“ řekl v závěru Brit.Jak oznámila dříve oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová, na Ukrajinu přijelo přes osm tisíc žoldáků z více než 60 států. Podle jejích slov zvyšuje to zapojenost západních zemí do těchto událostí.

