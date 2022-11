https://cz.sputniknews.com/20221122/dalsi-rozpoutani-valky-je-zradou-vuci-cechum-vrabel-rekl-kdo-je-zodpovedny-za-umrti-na-ukrajine--18906016.html

„Další rozpoutání války je zradou vůči Čechům.“ Vrabel řekl, kdo je zodpovědný za úmrtí na Ukrajině

„Další rozpoutání války je zradou vůči Čechům.“ Vrabel řekl, kdo je zodpovědný za úmrtí na Ukrajině

Svolavatel protivládního pochodu v Praze 17. listopadu Ladislav Vrabel zhodnotil víkendovou protestní akci. Jako očitý svědek vysvětlil incident s reportérem a... 22.11.2022, Sputnik Česká republika

Jak hodnotíte demonstraci 17. listopadu a pochod před Českou televizi a její pokračování na Kavčích horách z hlediska počtu lidí a řečníků? Mohl byste přiblížit celkovou společenskou atmosféru, která se ve státní svátek nesla protestem?Ladislav Vrabel: Z hlediska řečníků považují tuto demonstraci za nejlepší, kterou jsme zatím udělali. Atmosféra byla naprosto fantastická, řečníci byli skvělí. Co se týče počtu lidí, byl hodně vysoký. Nuselský most byl v podstatě plný. Bohužel byla velká zima a pršelo. Takže většina lidí nevydržela do konce demonstrace. I tak, když jsme šli na Národní třidu, byli jsme ještě hodně velkým průvodem.Demonstraci hodnotím kladně. Byla v pozitivním duchu, lidé se bavili, nedošlo k žádným násilnostem. Jako vždycky to bylo tak, že lidé se cítili lépe, když odcházeli, než když přišli. To je naším cílem.Účastníci a řečníci demonstrace se kriticky vyjadřovali k obsahu zpravodajství ČT. Avizovanému požadavku na odvysílání desetiminutového projevu představitele Česko na 1. místě na programech ČT1 a ČT24 nakonec nebylo vyslyšeno. Proč pro Vás bylo důležité vysílání na hlavní televizi?Česká televize je zdrojem mediální manipulace a propagandy v ČR. Proto jsem chtěl v ČT právě ukázat, že existuje jiný názor, že lidé si přejí mír a ne válku. Živé vysílání to mělo být proto, že ČT manipuluje a sestříhává obsah tak, aby mohla dělat propagandu. Výsledkem demonstrace je to, že ČT neumožnila naše desetiminutové vystoupení v živém přenosu. Místo toho udělala z demonstrace reportáž, která je zmanipulována a kde ČT dokonce lže o tom, že jsem měl ukrást třicet tisíc korun z příspěvků lidí na demonstraci a použít je na své soukromé účely. Proto budu Českou televizi určitě žalovat. Snaží se v podstatě dělat reportáže tak, aby dehonestovala jak moji osobu, tak celé naše hnutí.Současný kabinet byl před rokem demokraticky zvolen a je navíc podporován i prezidentem. V čem podle Vás demonstrace zásadně změní postoj vlády k současné krizi a její strategii vůči českým domácnostem?Obávám se, že demonstrace nezmění postoj české vlády, protože vláda nereflektuje přání a problémy českých občanů. Česká vláda pracuje pro globalistické struktury, jako je Evropská unie, OSN a NATO a zájmy českých občanů jsou pro ně až druhořadé.Během demonstrace došlo k incidentu s novinářem Aktuálně.cz Radkem Bartoníčkem. Proč k tomu podle Vás došlo? Dalo se tomu předejít?U toho incidentu jsem byl od počátku. Pana Bartoníčka jsem neznal, když jsem viděl tuto situaci. Strčil svůj telefon do obličeje jednomu z účastníků demonstrace. Ten účastník demonstrace Bartoníčka odstrčil. Pan Bartoníček následně začal skákat, byl na něj agresivní. Musel jsem zavolat policii a nechat pana Bartoníčka odvést.Podle médií policie nyní vyšetřuje video, ve kterém jste prohlásil, že vláda dále rozpoutává válku. Uvedl jste, že někteří členové kabinetu, vč. premiéra Fialy, by neodešli po svých, kdybyste se s nimi potkal. Mohl byste vysvětlit, co jste měl na mysli ve videu?A tím jsem myslel, že bych si s nimi promluvil takovým způsobem, že bych je přesvědčil, že rozpoutání války je špatné a oni by odešli jako jiní lidé.Když jsem mluvil ve svém videu o vládě, zmínil jsem film z první světové války Na západní frontě klid, na který jsem se díval. Mluvil jsem několik minut o válce, co vlastně válka znamená a doporučoval jsem ho svým přátelům. Ve filmu vláda, generálové a armáda v podstatě posílali děti do válečného konfliktu. Tyto děti v tom válečném konfliktu trpěly a umíraly. Podobně vidím situaci na Ukrajině. Ta válka není jenom slovo. Už víc než půl roku tam umírají lidé, střílí po sobě a spousta z nich je zmrzačených, spousta z nich je mrtvých. Spousta matek ztratila svoje syny, spousta žen ztratila svoje manžely a spousta jiných žen ztratila své bratry anebo otce. Ano, válka je situace, kde se lidi vraždí a kdy probíhá spousta utrpení. Důvodem k válce jsou obchodní a politické zájmy.Naše vláda od začátku konfliktu zapomněla vyzývat k míru. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by naše vláda chtěla zprostředkovat jednání o míru nebo že by apelovala na mír, nebo na ukončení konfliktu, na deeskalaci konfliktu. Naopak naše vláda od počátku válku podporuje, posílá zbraně do války. Dokonce náš premiér Fiala už od února tvrdí, že ve válce jsme. Věc, kterou by naše média měla řešit, je to, že díky naší vládě reálně umírají lidé. To je to to důležité a ne mediální hon na mě, který jsem tuhle věc komentoval svými slovy: Co by se stalo, kdyby oni se mnou seděli v místnosti, když jsem se koukal na ten válečný film? Tato situace je naprosto nereálná. To, že umírají lidé na Ukrajině, je situace reálná a jsou za ní zodpovědní právě politici. Mezi nimi i pan Fiala, pan Rakušan a paní Černochová.Přední vládní zástupci mají na svých profilových stránkách kromě vlajky ČR také vlajku Ukrajiny. Nakolik je podobné vyslovení solidarity s ukrajinským lidem na místě?Vyslovení solidarity s každým národem, který je ve válce, na místě je. Vyslovení solidarity se ale činí takovým způsobem, že se popřípadě pomůže humanitárním způsobem lidem, kteří ve válce trpí. Pakliže si premiér země dá na svůj úřad vlajku cizí státní země, tak to vypadá spíš, že je premiérem Ukrajiny. Pakliže upřednostňuje zájmy cizí země, tak se dopouští zrady na vlastním národu.Co se týče posílání zbraní do ukrajinského konfliktu, tak s tím my zásadně nesouhlasíme. Jsme od začátku pro vytvoření mírových jednání. Rozpoutání války ze strany naší vlády považujeme za zradu vůči našemu národu. A poslední věc, kterou udělal náš premiér Fiala, že se dohodl s diktátorem Zelenským na vytvoření česko-ukrajinské firmy (zbrojního koncernu – pozn. red.) na výrobu zbraní pro válku, tak to považujeme za úplné překročení veškerých mezí. My jsme pouze pro mír, nejsme pro to, aby se dále podporovala válka.Čemu bude věnována nová akce 14. ledna příštího roku? Zvažujete spojení sil s dalším českým hnutím?My se nespojujeme s žádnou politickou stranou. Máme plán Česká republika na prvním místě a každý, kdo se chce připojit k tomu plánu, tak se může připojit k našim demonstracím. Demonstrace 14. ledna by měla spojit politické strany. Všem opozičním vlasteneckým stranám bude nabídnuto místo na pódiu. Demonstrace půjde v duchu Jana Palacha, protože máme výročí jeho upálení. Po demonstraci půjdeme před Úřad vlády, kde se zastřelil člověk a na tomto místě zapálíme svíčku.

