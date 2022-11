https://cz.sputniknews.com/20221122/the-sunday-times-usvedcily-britanii-z-nakupu-ruske-ropy-pres-treti-zeme-18902331.html

The Sunday Times usvědčily Británii z nákupu ruské ropy přes třetí země

The Sunday Times usvědčily Británii z nákupu ruské ropy přes třetí země

Velká Británie nakupuje i nadále ruskou ropu, jenže to dělá přes třetí země, praví se v článku novin The Sunday Times. 22.11.2022, Sputnik Česká republika

Autor upřesnil, že po zahájení speciální operace RF připlulo do britských přístavů 30 tankerů s ruskou ropou za více než 200 milionů liber. Náklad byl ale deklarován jako import z jiných zemí.List tvrdí, že v květnu vyplula z ruského přístavu Tuapse loď Mariner III, která za pět dní zakotvila u řeckého pobřeží a přečerpala ropu na loď Marinoula, která se pak vydala do Velké Británie.Podle dat listu dostala Británie v červnu ruskou ropu za více než 78 milionů liber, ale britský Národní statistický úřad (ONS) informoval, že v uvedeném období nedostala země ropu z Ruska, a že ropa byla dovezena z Nizozemí, Estonska, Polska a Belgie.Londýn ale označuje za dovozce zemi, která náklad vypravila, ale ne tu, která vyrobila. Zboží vyrobené v Číně, ale přepravené přes Německo, má být deklarováno jako německý náklad, praví se v článku.Časopis The Spectator také napsal v srpnu o tom, že Británie kupuje ruskou ropu přes třetí země. Autor článku upozornil na to, že se v červnu formálně skutečně nekonal dovoz ropných výrobků z Ruska, a že ropa přišla z Belgie, která nemá vlastní zásoby.Západní státy začaly odmítat ruská paliva v reakci na speciální operaci na ochranu Donbasu, jež byla zahájena 24. února. V Moskvě vysvětlili, že úkolem speciální operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, což si vyžaduje zajištění bezpečnosti RF.

velká británie, ropa, nákup