V USA prozradili, za pomoci čeho skoncuje Čína s hegemonií dolaru

Čínský digitální jüan ohrožují dominanci amerického dolarů a hegemonii USA, píše novinář Kevin Warsh v článku pro The Wall Street Journal. 22.11.2022, Sputnik Česká republika

„Americké politické vedení by mělo věnovat pozornost tomu, co se děje, a vytvořit odvetou zesílenou formu dolaru, který bude sloužit národním zájmům,“ navrhl.Autor článku je toho názoru, že rozšiřování vlivu Číny může vytvořit bipolární svět, a to bude mít za následek konec dominance americké měny.Pozorovatel vyzval administrativu Joea Bidena, aby vytvořila vlastní verzi digitálního dolaru, aby mohl Washington dělat konkurenci Pekingu.Čína začala zavádět národní virtuální měnu ještě koncem roku 2019. Užívá se v transakcích mezi domácími a zahraničními společnostmi, a také v každodenním životě. Do experimentálního projektu se zapojila mnohá čínská města včetně Pekingu.

