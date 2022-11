https://cz.sputniknews.com/20221123/britove-pozadali-aby-vlada-zastavila-dodavky-zbrani-ukrajine-18905624.html

Britové požádali, aby vláda zastavila dodávky zbraní Ukrajině

Britové požádali, aby vláda zastavila dodávky zbraní Ukrajině

Čtenáři britského deníku Daily Express zkritizovali dodávky Kyjevu raket Brimstone 2 a pokračování ve finanční podpoře Ukrajiny Velkou Británií v roce 2023. 23.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-23T07:23+0100

2022-11-23T07:23+0100

2022-11-23T07:23+0100

svět

velká británie

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1104/51/11045100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0772865a182bf58e57dc7c3673b3af04.jpg

Komentátoři vyjádřili svou nespokojenost tím, že za jejich peníze se dodávají Kyjevu zbraně a protahuje se konflikt, v důsledku čehož trpí ztráty obyvatelé Velké Británie.„A kdo to bude platit? Zatímco my tu hladovíme a mrzneme,“ stěžuje si fedupofeutrolls.„Dříve jsem Ukrajinu podporoval! Peníze, které jim darujeme, se ocitají však na offshoreových kontech prezidenta a jeho kamarádů!“, píše Didius.„Doufám, že když to všechno skončí, nebudeme muset platit za obnovení Ukrajiny. Chce přece do EU, ať ta jí to platí,“ okomentoval tony5783.„Není to naše válka, musíme zastavit všechny dodávky. Naše země si to nemůže dovolit,“ podotkl jetski4465„Tak tedy rakety, které nejspíše odpálí nacisté na obyvatele Donbasu, nazýváme pomocí? Hm…“ poznamenává changewatch.Na pozadí ruské vojenské operace USA a jejich spojenci i nadále dodávají zbraně Ukrajině. Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o půjčce a pronájmu, Washington vyčleňuje Kyjevu desítky miliard dolarů. Moskva nejednou zdůraznila, že dodávky západní vojenské techniky jenom protahují konflikt, a že transport se západními zbraněmi se stává zákonným terčem pro ruskou armádu.

https://cz.sputniknews.com/20221106/ve-velke-britanii-priznali-vinu-evropy-a-usa-ze-vzniku-ukrajinske-krize-18843021.html

velká británie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

velká británie, ukrajina, zbraně