Bulharsko se dohodlo s Ruskem na pokračování v exportu ropy nehledě na sankce EU

Bulharská vláda se domluvila s Lukoil Neftochim Burgas o pokračování v práci a v exportu naftových výrobků do EU až do konce roku 2024 nehledě na upozornění... 23.11.2022

Podle slov vicepremiéra Bulharska pro ekonomickou politiku Christa Alexejeva umožní tato dohoda doplnit bulharský rozpočet o 350 milionů eur díky dani na export ropy.Vicepremiér dodal, že v průběhu jednoho týdne po schválení Bulharskem patřičných normativních a právních dokumentů se očekává rozhodnutí vedení Lukoilu o přechodu ke schématu, kdy se bude zisk ze zpracování ropy převádět do Bulharska.22. listopadu bylo oznámeno, že řadu výjimek ze sankcí vůči ruské ropě udělalo také ministerstvo financí USA. Bylo zdůrazněno, že americké osoby mohou poskytovat služby spojené s ruskou ropou za podmínky, že se surovina kupuje za ceny nižší než stanovený cenový strop. Podotýká se, že omezení na poskytování zmíněných služeb nabudou platnosti od 5. prosince. Zároveň platná povolení nezrušují zákaz dovozu ropy z RF do USA.Připouštějí se také transakce spojené s dodávkami paliva do Bulharska, Chorvatska a do řady členských států EU, které nemají přístup k moři. Přepravy surové ropy do Japonska z projektu Sachalin-2 se povolují až do 30. září roku 2023.

