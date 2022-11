https://cz.sputniknews.com/20221123/johnson-promluvil-o-puvodni-pozici-nemecka-v-otazce-ukrajiny--18907886.html

Johnson promluvil o původní pozici Německa v otázce Ukrajiny

Johnson promluvil o původní pozici Německa v otázce Ukrajiny

Ještě před začátkem ruské speciální operace považovala německá vláda za nejlepší variantu z hlediska ekonomického rychlou porážku Ukrajiny, prohlásil v... 23.11.2022

„V určité etapě spočívala pozice Německa v tom, že když k tomu dojde, bude to katastrofa, a bylo by lépe, kdyby se to všechno skončilo co nejrychleji, a kdyby se Ukrajina vzdala,“ řekl.Podle Johnsonových slov podobný přístup odůvodňoval Berlín „všemožnými pádnými ekonomickými argumenty“.Bývalý britský premiér dodal, že francouzská vláda až do posledního okamžiku popírala možnost ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

