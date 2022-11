https://cz.sputniknews.com/20221124/polsko-a-pobalti-povazuji-zastropovani-cen-ropy-z-rf-ve-vysi-65-za-prilis-stedre-18911544.html

Polsko a Pobaltí považují zastropování cen ropy z RF ve výši $65 za příliš štědré

Polsko a baltské státy odmítly odsouhlasení stropu cen ruské ropy ve výši 65 dolarů za barel. poněvadž považují tento návrh za příliš štědrý pro Moskvu. Píše o... 24.11.2022, Sputnik Česká republika

„Výkonný orgán EU navrhl částku 65 dolarů za barel, kterou Polsko a baltské státy odmítly jako příliš štědrou pro Moskvu,” praví se v příspěvku.Přitom ale několik zemí včetně Řecka nazvalo 70 dolarů horní mezí rozpětí cen ropy z RF. Jednání mezi státy EU, jež se konala ve středu, byla proto bezvýsledná.Dodatečná jednání se mají konat ve čtvrtek. Dnes se rovněž plánuje projednání opatření na zamezení růstu cen zemního plynu.V Polsku se včera vyslovili proti horní mezi cen zemního plynu ve výši 275 eur za 1 MWt za hodinu (přibližně 3 tisíce dolarů za 1 tisíc kubíků podle dnešního kurzu) navrženého Eurokomisí (EK). Polský premiér Mateusz Morawiecki označil tuto cenu za příliš vysokou a prohlásil, že v krizové situaci by bylo optimální udržování ceny na přijatelné úrovni.Státy G7 se v září dohodly na zastropování cen ruské ropy. G7 také prohlásila, že hodlá zavést analogické restrikce také na dodávky ruského plynu. Podle názoru USA to umožní omezit příjmy RF a rovněž snížit ceny energie na celém světě.Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na to pohrozil úplným zrušením dodávek ruských surovin zemím, které zavedou tyto restrikce. V Moskvě také prohlásili, že hodlají jednat jenom s partnery, kteří souhlasí pracovat podle pravidel trhu.

