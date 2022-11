https://cz.sputniknews.com/20221124/v-spanelsku-oznacili-pad-ukrajinske-rakety-v-polsku-za-zamernou-akci-kyjeva-18912881.html

V Španělsku označili pád ukrajinské rakety v Polsku za záměrnou akci Kyjeva

V Španělsku označili pád ukrajinské rakety v Polsku za záměrnou akci Kyjeva

Ukrajinská raketa nespadla v Polsku náhodou, byl to záměr kyjevského režimu. Toto mínění vyslovil 22. listopadu španělský novinář Fabrizio Casari v článku pro... 24.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-24T20:37+0100

2022-11-24T20:37+0100

2022-11-24T20:37+0100

svět

rakety

ukrajina

polsko

španělsko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/18912681_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cb5e3d1710072c2c90e85e0aa86dbb73.jpg

Podle názoru novináře chtěla ukrajinská vláda zatáhnout Západ do skutečného konfliktu s Ruskem. Casari má za to, že to svědčí o sociopatických a kriminálních sklonech kyjevského režimu.Novinář zastává názor, že se provokace s raketami světového významu, kterou podnikl Kyjev na polském území, dá nazvat „operace pod cizí vlajkou” a „aktivní dezinformace.”Avšak plán ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského zkrachoval a země NATO nerozpoutaly novou světovou válku a přímou srážku s Ruskem, napsal autor.Polská média zveřejnila 15. listopadu data o pádu rakety v okolí obce Pszewodów na hranici s Ukrajinou, následkem kterého zahynuli dva lidi. Polsko, Ukrajina a Baltské země od začátku bezdůvodně tvrdily, že šlo o ruské rakety. O den později řekl polský prezident Andrzej Duda, že to byly pravděpodobně ukrajinské zbraně.

https://cz.sputniknews.com/20221116/v-kremlu-okomentovali-reakci-na-raketovy-incident-v-polsku-18881259.html

ukrajina

polsko

španělsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rakety, ukrajina, polsko, španělsko, rusko