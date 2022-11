Pozorovatel tvrdí, že po incidentu v Polsku navrhlo Německo Varšavě poslat americké střely Patriot pro ochranu hranice před jakýmikoli potenciálními útoky, je ale nebezpečí toho, že tento systém může zachytit rakety ve vzdušném prostoru Ukrajiny, což může znamenat účast NATO v konfliktu.Podle článku se aliance navzdory pokusům ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o přímé zapojení NATO do konfliktu snaží udělat vše pro to, aby zabránila eskalaci konfliktu a zajistila pouze bezpečnost na hranicích zemí Severoatlantické smlouvy.V příspěvku se rovněž uvádí, že střely nebudou zasahovat ruská letadla na Ukrajině, bude ale odpáleny, dostanou-li se stíhačky do polského vzdušného prostoru.

Dodávky amerických systémů PVO Patriot do Polska mohou být v rozporu s pozicí NATO nezapojovat se do konfliktu na Ukrajině, píše novinář Andrew Higgins v... 24.11.2022, Sputnik Česká republika

V USA prozradili, co přivede NATO k přímé účasti v konfliktu na Ukrajině

© AFP 2022 / Joel Saget Logo NATO © AFP 2022 / Joel Saget

Dodávky amerických systémů PVO Patriot do Polska mohou být v rozporu s pozicí NATO nezapojovat se do konfliktu na Ukrajině, píše novinář Andrew Higgins v článku pro The New York Times.