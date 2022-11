https://cz.sputniknews.com/20221124/zbyva-valka-poslanec-europarlamentu-zkritizoval-rezoluci-o-rusku-18912273.html

„Zbývá válka.” Poslanec Europarlamentu zkritizoval rezoluci o Rusku

„Zbývá válka.” Poslanec Europarlamentu zkritizoval rezoluci o Rusku

Europarlament, který přijal rezoluci uznávající Rusko za „stát podporující terorismus,” povzbuzuje tím Evropu k válce s Ruskem místo toho, aby přispěl k k... 24.11.2022, Sputnik Česká republika

„EU vyčerpala v tomto konfliktu všechny prostředky. Po osmi měsících války projednáváme již devátý balíček sankcí proti Rusku. Někteří se rozhodli zavést proti Rusku hanebnou sankci, kterou bychom nepoužili ani proti Tálibánu ( pozn. proti kterému platí sankce OSN za terorismus) v Afghánistánu, ani proti islamistickým skupinám v Sahelu. Co nám zbývá po vyčerpání všech sankcí proti Moskvě? Zbývá válka,” řekl Mariani na videu zveřejněném na Twitteru.„K tomu nás podněcují iniciátoři této rezoluce, pro které mají přání Volodymyra Zelenského větší váhu než zájmy francouzského národa,” dodal Mariani.Upozornil na to, že jenom 5 z 27 členských států EU schválilo toto rozhodnutí, a že Europarlament vnucuje evropským zemím zahraniční politiku, kterou si nepřejí.Evropský parlament přijal ve středu rezoluci nezávaznou z právního hlediska o uznání Ruska za „stát podporující terorismus” kvůli vojenské operaci na Ukrajině. Tato rezoluce nemá žádné právní následky pro EU, ale odráží názor většiny evropských poslanců, kteří schválili během posledních let celou sérii protiruských dokumentů.Dnes nemá EU žádnou zákonodárnou základnu, aby mohla zařadit země do seznamů států podporujících terorismus. Přitom platí v EU od roku 2016 pravidla umožňující zařazení do personálních sankčních seznamů fyzických osob a organizací za podporu terorismu.

