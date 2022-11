Ázerbájdžánský lídr se ostře vyslovil proti účasti Francie v mírovém urovnání mezi Baku a Jerevanem

„Máme však přátele nejen v Hnutí nezúčastněných zemí, ale také v Evropě. Tudíž je tato protiázerbájdžánská rezoluce jakousi formalitou. S ohledem na to všechno je pochopitelné, že se Francie nemůže účastnit mírového procesu. A není to naše, ale jejich vina, protože ani USA, ani Rusko se nikdy nepostavily na oficiální úrovni na něčí stranu. To znamená, že schůzka 7. prosince se konat nebude. A budeme zkoumat jiné alternativy. Uvidíme, kdo bude hrát roli zprostředkovatele a na jaké platformě,“ řekl Alijev.