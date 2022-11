https://cz.sputniknews.com/20221125/nejnovejsi-ponorka-magadan-odpalila-kalibry-v-japonskem-mori-18916900.html

Nejnovější ponorka Magadan odpálila Kalibry v Japonském moři

Nejnovější ponorka Magadan odpálila Kalibry v Japonském moři

25.11.2022

Na terče bylo zaútočeno z vodní plochy Japonského moře. Před plněním bojových cvičení se dostala ponorka nepozorovaně do zadané oblasti.Raketovou střelbu zabezpečovaly válečné a pomocné lodě Tichomořského loďstva, letadla a bezpilotní letouny námořního letectva.Nejnovější dieselelektrické ponorkyMagadan je třetí ze šesti dieselelektrických ponorek projektu 636.3 postavených pro Tichomořské loďstvo. Na bojovou službu byla přijata v říjnu roku 2021 v Petrohradu. Do Tichomořského loďstva se dostala Severní mořskou cestou v říjnu roku 2022.V listopadu má být do služby flotily zařazena čtvrtá podobná ponorka – Ufa, a na jaře roku 2023 bude spuštěna na vodu pátá – Možajsk. Šestá ponorka Jakutsk se zatím staví. Dříve byly do složení Tichomořského loďstva zařazeny první dvě ponorky této série – Petropavlovsk-Kamčatskij a Volchov.

