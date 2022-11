https://cz.sputniknews.com/20221125/vetsina-moldavanu-je-proti-vstupu-zeme-do-nato-ukazal-pruzkum-18920254.html

Většina Moldavanů je proti vstupu země do NATO, ukázal průzkum

Více než 50 % obyvatel Moldavska je proti vstupu republiky do Severoatlantické aliance, vyplývá z údajů sociologického průzkumu centra sociologických výzkumů... 25.11.2022, Sputnik Česká republika

Pokud by se příští neděli konalo referendum o vstupu Moldavska do NATO, pak by členství v alianci podpořilo 22,4 % místních obyvatel (30,4 % dotázaných v září). Přitom 54,5 % dotázaných (dříve 59,9 %) se domnívá, že by země neměla vstupovat do tohoto vojensko-politického bloku. Dalších 23,1 % (dříve 9,9 %) neodpovědělo nebo nebylo rozhodnuto.Průzkum prováděla od 30. října do 20. listopadu společnost CBS-Research na objednávku Institutu pro rozvoj a sociální iniciativy (IDIS) Viitorul. Zúčastnilo se ho 1015 lidí, přípustná nepřesnost činí 3 %.Podle Ústavy Moldavska má republika neutrální status, ale od roku 1994 spolupracuje s NATO v rámci individuálního plánu partnerství. V hlavním městě Moldavska působí informační centrum aliance. V prosinci 2017 byla v Kišiněvě otevřena styčná kancelář NATO.

