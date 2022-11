https://cz.sputniknews.com/20221126/media-usa-narazily-na-problem-poruch-del-dodavanych-ukrajine-18921137.html

Média: USA narazily na problém poruch děl dodávaných Ukrajině

Děla, která USA a jejich spojenci dodávají na Ukrajinu, se neustále porouchávají nebo bývají poškozena, a to se stalo pro Pentagon problémem, píší noviny The...

Podle slov zdrojů NYT jev každém daném okamžiku asi jedna třetina houfnic západní výroby používaných na Ukrajině mimo provoz, mj. kvůli jejich intenzivnímu používání. Oprava těchto děl se stala pro evropské velení Pentagonu prioritou, podotýká se v článku.V posledních měsících posílají porouchaná děla na opravu do Polska. Na Ukrajině by ale chtěli, aby se opravna nacházela blíže, což by umožnilo rychlejší návrat děl do zóny bojových akcí.Dodávky zbraní na UkrajinuOd začátku ruské speciální vojenské operace USA a jejich spojenci v NATO aktivně dodávají kyjevskému režimu značné množství děl ráže 155 mm – americké houfnice M-777, německé samohybné houfnice PzH 2000, polská samohybná děla Krab a francouzská CAESAR.

