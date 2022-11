https://cz.sputniknews.com/20221126/musk-prozradil-koho-by-podporil-ve-volbach-prezidenta-usa-a-neni-to-ani-biden-ani-trump-18921288.html

Musk prozradil, koho by podpořil ve volbách prezidenta USA. A není to ani Biden, ani Trump

Americký miliardář Elon Musk prohlásil, že by podpořil guvernéra Floridy Rona DeSantise, kdyby se ten rozhodl kandidovat na prezidenta USA v roce 2024. 26.11.2022, Sputnik Česká republika

Podnikatel prohlásil, že podporoval dříve demokrata Baracka Obamu, a i když nerad, ale hlasoval za demokrata Joea Bidena v jeho boji proti republikánovi Donaldu Trumpovi, a nyní se v Demokratické straně zklamal, protože pochybuje o tom, že tato strana podporuje svobodu slova.Perspektivy floridského guvernéraV červenci se podnikatel vyslovil pro to, že republikán DeSantis, který oslavil v září své čtyřiačtyřicátiny, by v případě konkurence s Bidenem (80 let) v roce 2024 snadno zvítězil, aniž by k tomu potřeboval rozsáhlou kampaň.DeSantis neprojevil zatím prezidentské ambice, americká média však s jistotou oznamují, že jsou příznaky toho, že se zapojí do boje o Bílý dům. Trump, který již oznámil svůj záměr zúčastnit se voleb v roce 2024, svého potenciálního konkurenta již varoval a pohrozil kompromitujícími materiály v případě, jestliže se guvernér Floridy rozhodne kandidovat na funkci hlavy státu.

