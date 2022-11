V MAAE upozornili, jaké následky bude mít úder na odpadní palivo v Záporožské jaderné elektrárně

https://cz.sputniknews.com/20221126/v-maae-upozornili-jake-nasledky-bude-mit-uder-na-odpadni-palivo-v-zaporozske-jaderne-elektrarne-18922508.html

Zásah dělostřeleckého granátu do kontejnmentu s odpadním palivem na území Záporožské jaderné elektrárny může mít za následek efekt „špinavé bomby“, prohlásil v... 26.11.2022, Sputnik Česká republika

Podle slov odborníka kontejnment (hermetický obal, pasivní ochranný systém energetických jaderných reaktorů), který tvoří třímetrová betonová zeď, zásah střely možná nevydrží.Záporožská jaderná elektrárnaZáporožská jaderná elektrárna je největší v Evropě co do počtu energetických bloků a stanovené kapacity. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Jak zdůraznili na ruském ministerstvu zahraničních věcí, je to nutné, aby bylo zabráněno úniku jaderných a radioaktivních materiálů. Přitom ukrajinská vojska pravidelně ostřelují jak elektrárnu, tak i sousední město Energodar.

