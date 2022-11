https://cz.sputniknews.com/20221127/mluvci-mzv-rf-zacharovova-evropsti-lidri-privedli-eu-k-energeticke-krizi-18926973.html

Mluvčí MZV RF Zacharovová: Evropští lídři přivedli EU k energetické krizi

Evropští lídři sami přispěli k energetické krizi, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v pořadu televize TVC. 27.11.2022, Sputnik Česká republika

Zacharovová je toho názoru, že vedoucí představitelé EU teď potřebují přesvědčit své občany, že je to nejen dobře a správně, ale že je to v jejich zájmu. Je to prověrka demokracie, dodala.Mluvčí ruského ministerstva také ironicky poznamenala, že evropští politici „odvedli skvělý kus práce” v energetické sféře.Následky sankcíZápadní země se potýkají s růstem cen energetických zdrojů a prudkou inflací kvůli sankcím proti Moskvě a kurzu na odmítnutí ruských paliv. Následkem zdražení paliv, především plynu, ztratil evropský průmysl mnohé ze svých konkurenčních předností, což ovlivnilo také další ekonomické sféry. USA a evropské státy dnes zažívají rovněž inflaci, která je rekordní za několik desetiletí.

