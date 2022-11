https://cz.sputniknews.com/20221127/usa-zrusily-embargo-na-dodavky-ropy-z-venezuely-18923636.html

USA zrušily embargo na venezuelskou ropu

USA zrušily embargo na venezuelskou ropu

USA zmírnily ropné sankce proti Venezuele v reakci na dosažení dohod mezi vládou a opozicí tohoto jihoamerického státu a povolily společnosti Chevron dovoz... 27.11.2022, Sputnik Česká republika

Americká vláda povolila společnosti Chevron těžbu a výrobu ropných produktů ve Venezuele a jejich dovoz do USA. Za tímto účelem byly zmírněny sankce proti tomuto jihoamerickému státu, sdělilo ministerstvo financí.Ministerstvo vysvětlilo, že jde o společné podniky za účasti Chevronu a venezuelské PdVSA. Licence na půlroční dobu přitom nedovoluje placení daní nebo tantiém venezuelské vládě.Vysoce postavený zástupce Bílého domu však ujistil, že Washington si ponechává právo jak na další zmírnění sankcí vůči Venezuele, tak na jejich zpřísnění.Sankce proti VenezueleNa začátku roku 2019 vypukly ve Venezuele masové protesty proti prezidentu Nicolási Madurovi brzy poté, co složil přísahu. Juan Guaidó, vůdce opozice kontrolované Národním shromážděním, se nezákonně prohlásil za dočasnou hlavu státu. Podpořilo ho několik západních států v čele s USA.Madura podpořilo Rusko, Čína, Turecko a řada dalších zemí. V letech 2014 - 2020 přišla Venezuela kvůli americkým sankcím o 98,6 % všech zahraničních devizových příjmů. Odvody státní ropné a plynové společnosti PDVSA do Centrální banky se za posledních sedm let snížily z 56,609 miliardy dolarů na 73,4 dolarů ročně, tedy více než o 99 %.

usa, venezuela, ropa, sankce