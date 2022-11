https://cz.sputniknews.com/20221128/media-gazprom-hodla-docasne-zastavit-nord-stream-18929490.html

Média: Gazprom hodlá dočasně zastavit Nord Stream

Média: Gazprom hodlá dočasně zastavit Nord Stream

Gazprom hodlá dočasně zastavit fungování zařízení kompresoroven Portovaja a Slavjanskaja, které přečerpávaly plyn do plynovodů Nord Stream a Nord Stream 2... 28.11.2022, Sputnik Česká republika

26. září došlo k teroristickým útokům hned na dva ruské exportní plynovody do Evropy, Nord Stream a Nord Stream 2. Německo, Dánsko a Švédsko nevylučují diverzi. Provozovatel Nord Stream AG informoval, že incident s plynovody nemá obdoby, a že se termíny oprav nedají odhadnout. Generální prokuratura RF zahájila po poškození plynovodů Nord Stream trestní řízení ve věci světový terorismus.Dále se v článku praví, že celé zařízení v kompresorovnách zůstane, a že se jeho přeprava jinam neplánuje. V případě potřeby může být uvedeno do provozu v krátkém termínu, upřesnily noviny.Provoz plynovodůList upozornil na to, že se v okamžiku exploze nekonal přísun plynu do Evropy. Dodávky byly zastaveny 31. srpna, protože, podle zprávy Gazpromu, byly v kompresorovně Portovaja vyřazeny turbíny Siemens kvůli nedostatku technické obsluhy v důsledku sankcí. Nord Stream 2 nebyl vůbec spuštěn, i když jeho výstavba byla ukončena v září 2021, píše list.

