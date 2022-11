https://cz.sputniknews.com/20221128/politico-usa-tlaci-na-eu-aby-zavedla-strop-na-ceny-ruske-ropy-18932049.html

Politico: USA tlačí na EU, aby zavedla strop na ceny ruské ropy

USA tlačí na EU a členské státy, aby zavedly strop na ceny ruské ropy, uvádí Politico s odkazem na vysoce postaveného diplomata. 28.11.2022, Sputnik Česká republika

Minulý týden většina zemí EU podpořila myšlenku stanovení cenového stropu pro ropu z Ruska na 65–70 dolarů za barel, ale Polsko a pobaltské země považovaly tento návrh za „příliš výhodný“ pro Moskvu – podle jejich názoru by cena měla být o polovinu menší. V důsledku toho se jednání dostalo do slepé uličky.Polský návrh by mohl narušit jednotu Evropské unie, napsaly noviny Financial Times s odvoláním na evropského diplomata. Spory v EU o cenový strop stále pokračují, uvádí se v článku.

