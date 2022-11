https://cz.sputniknews.com/20221128/velka-britanie-predala-ukrajine-presne-rakety-brimstone-2-18928905.html

Velká Británie předala Ukrajině přesné rakety Brimstone-2

Velká Británie předala Ukrajině přesné rakety Brimstone-2

Britské ministerstvo obrany přepravilo na Ukrajinu modernizované rakety Brimstone-2, což vyplývá z jeho zprávy na Twitteru. 28.11.2022, Sputnik Česká republika

Předtím napsal o předání raket Brimstone-2 ukrajinské armádě britský list The Telegraph. Asi před půl rokem byly Ukrajině předány samonaváděcí rakety předcházející generace Brimstone-1.Zpráva je doprovázena videem, na kterém je zachyceno naložení raket na britské vojenské letadlo.Počet předaných raket upřesněn nebyl.Britské ministerstvo obrany předtím prohlásilo,že Londýn hodlá v nejbližším čase ukončit dodávku asi tisíce protivzdušných raket Ukrajině. Británie dodá, podle zprávy, odpalovací zařízení a rakety, jež jsou s to sestřelit cíl ve vzduchu, včetně dronů a okřídlených (s plochou dráhou letu) raket.Dodávky Ukrajině západních zbraníRusko již dříve zaslalo zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov upozornil na to, že veškeré náklady se zbraněmi pro Ukrajinu budou pro Rusko legitimním terčem.Na ministerstvu zahraničí prohlásili, že dodávky zeměmi NATO zbraní Ukrajině je „hra s ohněm.” Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov poznamenal, že pumpování Západem zbraní do Ukrajiny nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek.

