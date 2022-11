https://cz.sputniknews.com/20221130/ministr-zahranici-svedska-nemohl-potvrdit-vstup-zeme-do-nato-v-roce-2023-18937008.html

Ministr zahraničí Švédska nemohl potvrdit vstup země do NATO v roce 2023

Ministr zahraničí Švédska nemohl potvrdit vstup země do NATO v roce 2023

„Nechtěl bych stanovit konkrétní časový rámec. Jakmile budou všechny podmínky třístranného memoranda splněny, uvidíme, jak proběhne ratifikace protokolu o zapojení Finska a Švédska do NATO tureckým parlamentem,“ řekl podle výsledků své schůzky s tureckým kolegou Mevlütem Çavuşogluem.Billström podotkl, že 29. listopadu měly Turecko, Švédsko a Finsko dobrou schůzku v otázce zapojení Stockholmu a Helsinek do NATO a dosáhly určitého pokroku.Ve finském parlamentu ze své strany prohlásili, že jednání s Tureckem o zapojení Finska a Švédska do NATO sotva skončí do konce tohoto roku. Přitom jsou Helsinky ochotny v dialogu pokračovat také v roce 2023.Dříve, 21. listopadu, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že Finsko a Švédsko mají zpřísnit své protiteroristické zákonodárství a rozšířit spolupráci s NATO. Je to podle jeho slov důležité pro Turecko, které je vystaveno teroristickým útokům ze strany zakázané Strany kurdských pracujících (PKK).4. listopadu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že rychlost zapojení Švédska a Finska do NATO, záleží na plnění jimi podmínek Turecka.

