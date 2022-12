https://cz.sputniknews.com/20221201/mzv-prohlasilo-ze-mnichovska-konference-neni-objektivni-18939676.html

MZV prohlásilo, že Mnichovská konference není objektivní

MZV prohlásilo, že Mnichovská konference není objektivní

Ruská delegace se nehodlala zúčastnit nadcházející Mnichovské konference 2023, i kdyby ho pozvali, Rusko již nemá zájem o shromáždění, které ztratilo... 01.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-01T14:38+0100

2022-12-01T14:38+0100

2022-12-01T14:38+0100

svět

mnichovská bezpečnostní konference

ministerstvo zahraničních věcí

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/681/54/6815408_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_e222d598ba57b481a2e4c4274a8bdb5f.jpg

Na MZV RF upozornili, že „si všimli tweetu” předsedy Mnichovské konference pro bezpečnost Christopha Heusgena, v kterém prohlásil, že ruští oficiální zástupci nedostanou pozvání na zasedání MKB v roce 2023, a zdůraznil záměr „projednat budoucnost Ruska” s lídry „ruské opozice a vyhnanci.”„Považujeme to za otevřené porušení principů Charty OSN a helsinského Závěrečného aktu CBSE (Conference on Security and Cooperation in Europe) roku 1975 o nezasahování do vnitřních záležitostí,” prohlásili na ruském ministerstvu zahraničí.Ruští diplomaté mají za to, že „odmítnutí dialogu, neochota nebo strach vyslyšet názor Moskvy a projednat eventuální varianty překonání nejtěžší krize na evropském kontinentě od dob Druhé světové války jsou věci, jež nejsou vlastní diplomatu, kterým byl kdysi pan Heusgen.”Na ministerstvu zahraničí RF se domnívají, že „nynější předseda Mnichovské konference ještě víc diskredituje toto kdysi vážené fórum podobnými prohlášeními a svými aktivitami.”Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo na to, že „z těchto a dalších důvodů jsme přijali také dříve rozhodnutí o odmítnutí účasti v zasedání Mnichovské konference. S ohledem na to, co udělali z tohoto mezinárodního diskusního prostoru, mohl Heugen sotva očekávat účast oficiálních ruských představitelů, dokonce kdyby byli pozváni,” poznamenali na ministerstvu zahraničí.„Konfrontační politika západních zemí vůči Rusku, pokusy o jeho vyloučení z dialogu, o budování bezpečnostní architekturu v Evropě bez Ruska pouze stupňují napětí, prohlubují dlouhý rozkol na společném kontinentu. Zjevně to odporuje základním zájmům Evropanů,” prohlásilo na závěr ministerstvo zahraničí RF.

https://cz.sputniknews.com/20220503/rusko-se-nemuze-zucastnit-konference-unesco-o-svobode-medii-18253415.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

mnichovská bezpečnostní konference, ministerstvo zahraničních věcí, rusko