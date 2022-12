https://cz.sputniknews.com/20221201/usa-uzavrely-smlouvu-o-nakupu-systemu-pvo-nasams-pro-ukrajinu-18939942.html

USA uzavřely smlouvu o nákupu systému PVO NASAMS pro Ukrajinu

Americká vláda uzavřela smlouvu v částce 1,2 miliardy dolarů se společností Raytheon o nákupu systémů protivzdušné obrany NASAMS pro Ukrajinu, prohlásili v... 01.12.2022, Sputnik Česká republika

„Raytheon uzavřel smlouvu v stanovené částce 1 miliarda 216 milionů dolarů na nákup NASAMSů a příslušného zařízení, služeb a náhradních dílů na podporu úsilí na Ukrajině,” praví se v zprávě.V Moskvě předtím prohlásili, že „ pokračující velká podpora Kyjeva” stále víc „zatahuje západní státy do konfliktu na straně kyjevského režimu.” Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov upozornil na to, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou legitimním terčem pro Rusko. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov poznamenal, že pumpování Západem zbraní do Ukrajiny nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek.

ukrajina, usa, pvo