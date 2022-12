https://cz.sputniknews.com/20221202/v-kremlu-oznacili-za-nemozne-bidenovy-podminky-pro-jednani-s-ruskem-18943580.html

V Kremlu označili za nemožné Bidenovy podmínky pro jednání s Ruskem

V Kremlu označili za nemožné Bidenovy podmínky pro jednání s Ruskem

Prezident USA Joe Biden fakticky řekl, že jednání s RF budou možné teprve po odchodu Vladimira Putina z Ukrajiny, to ale není možné, speciální operace... 02.12.2022, Sputnik Česká republika

Biden dříve řekl, že neplánuje kontakty s Putinem v nejbližší době, připouští ale takovou možnost, „projeví-li prezident RF zájem“ o ukončení konfliktu na Ukrajině. Americký předák přitom zdůraznil, že budoucí kontakty s ruským prezidentem budou možné za podmínky konzultací USA s jejich partnery v NATO.„Prezident Biden tedy fakticky řekl toto: jednání s Ruskem budou možné teprve poté, co Putin z Ukrajiny odejde. Toto právě řekl,“ odpověděl Peskov novinářům.Podle jeho slov není Kreml na to připraven.Zdůraznil přitom, že „kvůli dosažení našich cílů prezident Putin byl, je a zůstává i nadále otevřený pro jednání se všemi“.„Spojené státy i nadále neuznávají nová území ve složení Ruské federace. A to samozřejmě podstatně komplikuje hledání jakékoli společné půdy. Půdy, na níž bude možná diskuse,“ řekl Peskov novinářům.

