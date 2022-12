https://cz.sputniknews.com/20221203/macron-francie-a-usa-by-mely-pripravit-dialog-mezi-ruskem-a-ukrajinou-18946928.html

Macron: Francie a USA by měly připravit dialog mezi Ruskem a Ukrajinou

Paříž a Washington by měly připravit dialog mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. 03.12.2022, Sputnik Česká republika

„Spojené státy a Francie mají stejnou vizi ohledně Ukrajiny: nadále jí pomáhat, dělat vše pro vyvíjení nátlaku na Rusko, aby se vrátilo k jednacímu stolu... Musíme připravit dialog ke dni, kdy se strany vrátí k jednacímu stolu, a to bude záviset na Ukrajincích,“ řekl Macron v rozhovoru pro televizní kanál TF1.Obě země budou podle něj nadále poskytovat vojenskou podporu Kyjevu a zároveň se snažit zabránit další eskalaci konfliktu a chránit jaderné elektrárny na Ukrajině.Macron se od 29. listopadu do 2. prosince nacházel na oficiální návštěvě Spojených států, kde jednal s americkým prezidentem Joem Bidenem. Strany projednaly situaci na Ukrajině, otázky ekonomiky, energetiky a vesmírné spolupráce.Ruský prezident Vladimir Putin již dříve prohlásil, že Rusko vždy říkalo, že je otevřeno jednání o Ukrajině, a jestliže k tomu Kyjev dospěje, pak bude vítáno zprostředkovatelské úsilí těch, kteří to nabízejí.

