V USA upozornili na nebezpečný následek uspěchaného zastropování cen ropy

Kvůli zastropování cen ropy může ve světovém obchodu s palivem dojít k výpadkům, i když se USA snaží ze všech sil trhy uklidnit, oznámila agentura Bloomberg. 03.12.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací novinářů se snaží úředníci z Bidenovy administrativy ujistit účastníky ropného trhu o tom, že nedávno odsouhlasený cenový strop na ruskou ropu ve výši 60 USD nezpůsobí výpadky v dodávkách ani volatilitě cen poté, co v pondělí nabude platnosti. Odborníci se však obávají tendence k „nadměrnému dodržování“ omezení, což může poškodit tvorbu cen.„Jedním z potenciálních problémů bude nadměrné plnění požadavků, když se zprostředkovatelé rozhodnou, že je riziko příliš velké, a vzdají se účasti,“ vysvětlil Adam Smith, partner Gibson, Dunn and Crutcher a bývalý poradce ve správě ministerstva financí.Kvůli brzké aktivaci omezovacích opatření G7 mohou mnozí hráči dočasně zastavit jakékoli akce, aby zvážili všechna rizika a pochopili, jaká jejich rozhodnutí mohou vyvolat sankce ze strany zemí Západu.Včera dosáhly země G7 a Austrálie konsensu v zastropování nákupní ceny ropy ruského původu na úrovni 60 USD za barel. Politika zastropování cen ruské ropy nabude platnosti 5. prosince „nebo brzy po tomto datu“. Země G7 přitom potvrdily, že rozhodnutí o zastropování cen ruských naftových výrobků nabude platnosti od 5. února roku 2023.Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva nebude nic dodávat do zahraničí, bude-li to v rozporu s jejími zájmy. Vicepremiér RF Alexandr Novak upozornil, že Rusko nebude exportovat ropu do zemí, které zastropují ceny. Podle jeho slov jsou podobná omezení zasahováním do tržních nástrojů. Moskva bude spolupracovat s klienty, kteří jsou ochotni pracovat v tržních podmínkách.

