Kyjev připravuje provokaci za účelem narušení tranzitu čpavku, řekl zdroj

Kyjev připravuje provokaci za účelem narušení tranzitu čpavku, řekl zdroj

Kyjevský režim připravuje provokaci s cílem narušit iniciativu OSN, která se týká obnovení tranzitu čpavku přes potrubí Togliatti-Oděsa, řekl Sputniku... 04.12.2022, Sputnik Česká republika

„Podle informací potvrzených několika kanály připravuje kyjevský režim rezonující provokaci, jejímž cílem je narušit iniciativu OSN o obnovení tranzitu čpavku potrubím Togliatti (Rusko) - Oděsa (Ukrajina),“ řekl. Podle jeho slov budou v areálu přístavního závodu v Oděse „provedeny řízené exploze výbušnin na kupolových střechách skladovacích čpavkových zařízení s cílem zničení závěsných stropů a podkopání infrastruktury překládky čpavku, což bude učiněno pod legendou jejich údajného ‚zasažení‘ v důsledku ‚raketového úderu‘ ruských ozbrojených sil“.Dodal, že hlavním cílem provokace je „připravit Rusko, stejně jako při diverzi na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2, o možnost dodávat čpavek nezbytný pro výrobu dusíkatých hnojiv do různých oblastí světa, především do rozvojových zemí“. „Plánované zničení skladovacích zařízení pro čpavek v Oděse povede k dalšímu nárůstu jeho hodnoty na světovém trhu. Tím by v současných podmínkách vysokých cen zemního plynu vznikla pro britské a americké podniky možnost zvýšit objem a také ziskovost výroby a exportu čpavku do Evropské unie a rozvojových zemí,“ řekl zdroj.

