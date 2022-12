https://cz.sputniknews.com/20221204/the-hill-zapad-ceka-historicke-fiasko-kvuli-rusku-18949634.html

The Hill: Západ čeká historické fiasko kvůli Rusku

Zastropování cen ruské ropy může skončit pro USA a Evropu fiaskem, píše Peter Doran pro list The Hill. 04.12.2022, Sputnik Česká republika

„Zastropování cen ruské ropy má všechny příznaky blížícího se historického fiaska. Na světovém energetickém trhu prakticky nemají volnou ropu. Proto je velké riziko, že po zavedení omezení budou ceny prudce stoupat,” uvádí se v článku.Podle Doranových slov již v létě považovali USA a jejich spojenci tento krok za elegantní řešení problému ohledně snížení příjmů Ruska, ale dnes se situace otočila.Země G7, EU a Austrálie zavádějí od 5. prosince zastropování cen ruské surové ropy dopravené po moři na výši 60 dolarů za barel. Zastropování cen probíhá současně se zavedením embarga EU na nákup ruské surové ropy dopravené tankery, které vstoupí v platnost v pondělí.Prezident Vladimir Putin prohlásil v komentáři k plánu Západu na omezení cen ruských paliv, že Rusko nehodlá dodávat nic do zahraničí, pokud to bude v rozporu s jeho vlastními zájmy. Vicepremiér Alexandr Novak upozornil, že Moskva nebude dodávat ropu zemím, které zastropují ceny, ani za 60 dolarů za barel, ani za žádnou jinou cenu. Dodal, že tyto restrikce jsou zasahováním do tržních nástrojů a že Rusko bude spolupracovat s odběrateli, kteří souhlasí s tržními pravidly.

západ, rusko, historie, ropa