https://cz.sputniknews.com/20221205/macron-uvedl-jediny-zpusob-prekonani-konfliktu-na-ukrajine-18952624.html

Macron uvedl jediný způsob překonání konfliktu na Ukrajině

Macron uvedl jediný způsob překonání konfliktu na Ukrajině

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil v rozhovoru pro americkou televizi CBS News, že má přímý kontakt se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a... 05.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-05T15:03+0100

2022-12-05T15:03+0100

2022-12-05T15:03+0100

svět

emmanuel macron

konflikt

jednání

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/18034763_0:0:3352:1887_1920x0_80_0_0_3723271b2a8a05acf4e01449d21cac3d.jpg

„Vždy jsem podporoval pravidelné diskuse a přímý kontakt s prezidentem Putinem, protože mám za to, že nejlepším způsobem obnovení styků je zachování tohoto přímého kanálu,” řekl prezident.V odpovědi na otázku o překonání dnešní situace francouzský prezident poznamenal, že to je „věc Ukrajinců.”Francouzský prezident vyslovil rovněž názor, že si ruský lídr myslí, že se Západ snaží „zničit Rusko.”„Nemyslím, že o to usilujeme. My, Francouzi, o to nikdy neusilovali. Víc než to, máme těsné vztahy z kulturního a historického hlediska. Vždy jsme respektovali ruský národ,” řekl Macron.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února, Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání, genocidě ze strany kyjevského režimu.”

https://cz.sputniknews.com/20221128/rada-eu-schvalila-rozhodnuti-o-zarazeni-obchazeni-sankci-do-seznamu-trestu-18933832.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

emmanuel macron, konflikt, jednání, rusko, ukrajina