Média odhalila skutečnou příčinu, proč Kyjev odmítá jednání s Moskvou

Média odhalila skutečnou příčinu, proč Kyjev odmítá jednání s Moskvou

Kyjev se snaží prodloužit konflikt a vyhnout se mírovým jednáním s Moskvou, píše novinář z německho listu Junge Welt Reinhard Lauterbach. 05.12.2022, Sputnik Česká republika

„Jakmile západní politici pouze naznačí nutnost dialogu, Ukrajina to odmítá,” zdůraznil novinář.Autor článku se odvolal na prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o nutnosti poskytnutí Rusku bezpečnostních záruk, po čemž předseda frakce strany Sluha národa v Nejvyšší radě David Arachamija vytyčil novou podmínku jednání s Moskvou, aby se „ Rusko dobrovolně vzdalo svých jaderných zbraní.”Jde o to, že kyjevské vedení chce co možná nejvíc vytěžit z válečné doby, míní novinář.„Nepřejí si mír, poněvadž žijí na účet války. Zásobuje je zbraněmi a penězi prakticky v neomezeném množství. Jejích politikům je jedno, že Ukrajinci mrznou a hladoví,” píše na závěr list.Po zprávách v médiích o tom, že Západ vyzývá Kyjev k dialogu s Moskvou, promluvil Volodymyr Zelenskyj o možnosti jednání s Ruskem, ale za podmínky obnovení územní celistvosti země.Kyjevská vláda přitom zákonem zakotvila nemožnost jednání s Vladimirem Putinem. Ukrajinský prezident je také víckrát odmítl.

