Scholz: SRN nebyla připravena na zrušení dodávek plynu z Ruska

Scholz: SRN nebyla připravena na zrušení dodávek plynu z Ruska

Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že Německo nebylo v roce 2021 připraveno na eventuální zrušení dodávek plynu z Ruska.

„Hned po nástupu na post kancléře Německa v prosinci 2021 jsem se zeptal svých poradců, mají-li hotový plán pro případ, že Rusko zastaví dodávky svého plynu do Evropy. Odpověď zněla „ne,” dokonce s ohledem na to, že jsme se dostali do nebezpečné závislosti na dodávkách ruského plynu,” napsal Scholz.Předseda výboru německého Spolkového sněmu pro energetiku Klaus Ernst koncem listopadu prohlásil, že dokonce po uzavření smlouvy o dodávkách zkapalněného plynu z Kataru dosud neexistuje alternativa dodávek plynu z RF.Katarská ropná a plynová státní společnost QatarEnergy podepsala předtím smlouvu s americkou společností ConocoPhillips smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) Německu ve výši přibližně 2 miliony tun ročně počínaje rokem 2026 na dobu 15 let.Stálý zástupce RF při mezinárodní organizaci ve Vídni Michail Uljanov předtím řekl, že Evropa ztratila Rusko jako největšího dodavatele energie, aby “získala možnost nákupu amerického LNG za mnohem vyšší cenu.”Západ posílil sankční nátlak na Rusko kvůli Ukrajině, což způsobilo růst cen elektřiny, paliv a potravin v Evropě a USA. Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že levné a spolehlivé ruské energetické dodávky byly konkurenční předností Evropy, a že se dokonce jejich částečné odmítnutí negativně projevuje na jejím obyvatelstvu a ekonomice. USA, které povzbudily EU k odmítnutí ruských energetických a dalších zdrojů, způsobí deindustrializaci Evropy, řekl prezident.

