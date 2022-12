https://cz.sputniknews.com/20221206/borrell-vyzval-k-odlozeni-projednani-zaruk-bezpecnosti-pro-rusko-18956100.html

Borrell vyzval k odložení projednání záruk bezpečnosti pro Rusko

Borrell vyzval k odložení projednání záruk bezpečnosti pro Rusko

Šéf diplomacie EU Josep Borrell vyzval k tomu, aby byly nejdříve projednány záruky bezpečnosti pro Ukrajinu, a teprve potom – pro Rusko. 06.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-06T19:28+0100

2022-12-06T19:28+0100

2022-12-06T19:28+0100

svět

rusko

josep borrell

bezpečnost

evropská unie (eu)

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/12647592_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_c02d6b171d8e1077aec8d352460fe552.jpg

„Co se týče záruk bezpečnosti pro Rusko, o tom pohovoříme až později,“ řekl ve svém projevu na fóru pařížského institutu Jacquese Delorse.Šéf diplomacie EU tvrdí, že se konflikt na Ukrajině má urovnávat v souladu se všemi normami mezinárodního práva cestou poskytnutí záruk bezpečnosti především Kyjevu. Podle jeho názoru to předpokládá také zaplacení Ruskem reparací, vyšetřování „válečných zločinů“ a stažení ruských vojsk z Ukrajiny.Borrell se kromě toho domnívá, že čím větší zkáze bude Ukrajina vystavena, tím větší šance bude mít k zapojení do Evropské unie.Koncem minulého roku zveřejnilo Rusko návrhy smlouvy s USA a NATO o zárukách bezpečnosti. Mezi požadavky Moskvy bylo odmítnutí dalšího rozšiřování aliance na východ, zapojení do ní Ukrajiny a zřizování vojenských základen v postsovětských zemích. Kromě toho byla řeč o nerozmístění útočných jaderných zbraní u hranic Ruska a o odsunu sil aliance ve Východní Evropě na pozice z roku 1997. Na všechny tyto žádosti odpověděl Západ záporně.

https://cz.sputniknews.com/20221205/v-evrope-projednali-pripravu-noveho-sankcniho-balicku-proti-rusku-18953299.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, josep borrell, bezpečnost, evropská unie (eu), usa