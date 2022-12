https://cz.sputniknews.com/20221206/ministr-zahranici-usa-blinken-prohlasil-ze-se-navrh-tribunalu-pro-ukrajinu-jiz-vypracovava-18956241.html

Ministr zahraničí USA Blinken prohlásil, že se návrh tribunálu pro Ukrajinu již vypracovává

Vypracovávaný návrh mezinárodního tribunálu pro Ukrajinu „je na stole“, prohlásil ministr zahraničí USA Antony Blinken na konferenci listu The Wall Street... 06.12.2022, Sputnik Česká republika

„Je velmi důležité, aby byla odpovědnost za to, co se děje. Je důležité, aby se sbírala informace. Je důležité, aby mohla Ukrajina v případě nutnosti povolat k odpovědnosti,“ řekl diplomat.Stálý zástupce Ruska při ženevském hlavním sídle OSN Gennadij Gatilov podotkl, že vytvoření mechanismu pod záštitou OSN si vyžaduje sankci Rady bezpečnosti OSN, bez toho Evropskou unií navrhovaný „tribunál pro Ukrajinu“ nebude možný. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko kategoricky zamítá obvinění z válečných zločinů na území Ukrajiny, která vznáší Kyjev. MZV RF označilo myšlenku vytvoření mezinárodního tribunálu pro Ukrajinu za „večírek“ a prohlásilo, že nebude mít jurisdikci nad Ruskem.Na MZV RF zdůraznili, že Moskva nikoli poprvé naráží na pokrytectví západních zemí při projednání humanitárních následků bojových akcí: zločiny USA a jejich spojenců v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii a jiných zemích jsou očividné pro obyvatele postižených států, pro jejich sousedy a pro všechny, kdo nepatří do tak zvané zlaté miliardy. Jak podotýkali na MZV RF, Rusko je pobouřeno prohlášením MZV Francie o vytvoření „speciálního tribunálu pro zločiny agrese Ruska“, ten nebude mít nic společného se spravedlností. Paříž nechce vidět četné válečné zločiny ukrajinských vojsk a vědomě je zamlčuje. Moskva žádá, aby Paříž nedělila lidi na „správné“ a „nesprávné“, a aby vyšetřovala zločiny ukrajinských nacionalistů.

