https://cz.sputniknews.com/20221207/italie-odmitla-dodavat-ukrajine-zbrane-do-konce-roku-18958702.html

Itálie odmítla dodávat Ukrajině zbraně do konce roku

Itálie odmítla dodávat Ukrajině zbraně do konce roku

Italská vláda nebude do konce roku formovat nový balík vojenské pomoci Ukrajině, cituje ministra obrany Itálie Guida Crosetta agentura ANSA. 07.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-07T13:49+0100

2022-12-07T13:49+0100

2022-12-07T13:49+0100

svět

itálie

zbraně

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/293/51/2935171_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_e42d732b1a4a7e54d387db746030efc7.jpg

„Ujišťuji vás, že do konce roku nebude žádný nový dekret o vojenských dodávkách Kyjevu. Uvidíme, jaké rozhodnutí přijme vláda ohledně budoucí pomoci Ukrajině a co se bude tím rozumět,“ prohlásil ministr.Dodal, že žádosti Kyjeva se týkají v poslední době především infrastrukturních otázek na pozadí nedostatku energie, ukrajinská vláda žádá mj. o generátory.Rusko provádí do 24. února vojenskou speciální operaci na Ukrajině. Na tomto pozadí USA a jejich spojenci v NATO i nadále zásobují kyjevský režim zbraněmi a vyčleňují na to desítky miliard dolarů. Moskva ze své strany nejednou prohlásila, že dodávky západních zbraní jen protahují konflikt, a že transport se zbraněmi se stává zákonným terčem pro ruskou armádu.

https://cz.sputniknews.com/20221205/media-ozbrojene-sily-ukrajiny-jsou-zklamany-italskymi-zbranemi-18952060.html

itálie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

itálie, zbraně, ukrajina