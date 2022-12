https://cz.sputniknews.com/20221207/kyjev-se-neoficialne-priznal-k-utokum-na-ruska-letiste-18959129.html

Kyjev se neoficiálně přiznal k útokům na ruská letiště

Kyjev se neoficiálně přiznal k útokům na ruská letiště

Vysoce postavený ukrajinský úředník v besedě pro americký list The Washington Post na podmínkách anonymity přiznal, že o útok na ruská letiště u Saratova... 07.12.2022, Sputnik Česká republika

Je to už druhé podobné přiznání – včera list The New York Times s odvoláním na „ukrajinskou oficiální osobu“ oznámil, že bezpilotní letouny byly vypuštěny z území Ukrajiny.Spolubesedník The Washington Post řekl totéž.List nicméně podotýká, že zatím není jasno, jak právě se útoky prováděly a jakých dronů bylo použito.Vojenská letiště v Saratovské a Rjazanské oblastech byly vystaveny útokům 5. prosince. Podle informace ministerstva obrany RF bylo použito bezpilotních letounů sovětské výroby, ruská PVO však sestřelila tyto drony, které letěly v malé výšce. Při útoku zahynuli tři vojáci z technické obsluhy, další čtyři byli zraněni. Dva letouny dostaly menší poškození potahu trupu.Ve vojenském rezortu zdůraznili, že takto se pokusil kyjevský režim zmařit bojovou činnost ruského dálkového letectva. Nezabránilo mu to ale v tom, aby zasadilo soustředěný úder na ukrajinský systém vojenského řízení a na objekty obranného komplexu: všech 17 určených cílů bylo zasaženo, útokem byl narušen přesun vojsk a zahraničních zbraní do oblastí bojových akcí po železnici.

