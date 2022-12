https://cz.sputniknews.com/20221207/na-mzv-rf-vyslovili-souhlas-s-vytvorenim-ochranne-zony-zaporozske-jaderne-elektrarny-18959600.html

Na MZV RF vyslovili souhlas s vytvořením ochranné zóny Záporožské jaderné elektrárny

Na MZV RF vyslovili souhlas s vytvořením ochranné zóny Záporožské jaderné elektrárny

Moskva podporuje myšlenku vytvoření bezpečnostní zóny kolem Záporožské jaderné elektrárny, prohlásila představitelka Ruska Natalja Karmazinskaja na zasedání... 07.12.2022, Sputnik Česká republika

„V zásadě tuto iniciativu podporujeme. Je ale třeba se dohodnout na parametrech této zóny, aby to nepřivedlo ke snížení stupně její ochrany a ke zvýšení nebezpečí teroristických útoků,“ podotkla diplomatka.Připomenula, že s tímto návrhem přišel generální ředitel MAAE Rafael Grossi podle výsledků inspekce v Záporožské jaderné elektrárně 1. září.Karmazinskaja zdůraznila, že hlavní hrozbou bezpečnosti jaderné elektrárny je neustálé ostřelování ze strany OS Ukrajiny. Připomenula mj., že Kyjev zahajoval palbu na elektrárnu 19. a 20. listopadu.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru nedaleko města Energodaru. Je to největší jaderná elektrárna v Evropě co do počtu energetických bloků a instalované kapacity. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Jak vysvětlili na MZV RF, je toto opatření nutné pro zabránění úniku jaderných a radioaktivních materiálů. OS Ukrajiny přitom pravidelně ostřelují jak samotnou elektrárnu, tak i město Energodar.

