Německému fondu hrozí zavření za pomoc Donbasu

Po stovce realizovaných projektů pro pomoc obyvatelstvu Donbasu a po odeslání tam asi padesáti humanitárních transportů hrozí německému fondu Friedensbrücke –... 07.12.2022, Sputnik Česká republika

Dobročinný fond poskytuje Donbasu pomoc od roku 2015 a realizoval více než 800 humanitárních projektů. Koncem listopadu ve spolupráci s dobrovolnickou skupinou Moskva-Donbas byl vypraven do Doněcka v pořadí již 50. kamión se 20 tunami humanitárního nákladu.Spoluzakladatelka a předsedkyně fondu Liane Kilincová se narodila v DDR, za mládí se stala mistryní sportu v cyklistice, byla mnoho let zdravotnickým pracovníkem a pečovala o lidi pokročilého věku. Má vlastní názor na události na Ukrajině.Od začátku speciální operace na Ukrajině je fond vystaven neustálým útokům v německých masmédiích.Nehledě na vzniklou situaci nehodlají pracovníci fondu složit ruce do klína – ve druhé dekádě prosince na Donbas, jehož města se neustále ostřelují, se vydají z Německa a Ruska 51. a 52. transporty s humanitární pomocí, koordinuje se také rozeslání donbaským rodinám vánočních pohlednic od nikoli lhostejných lidí z Německa, Rakouska a Švýcarska.

