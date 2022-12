https://cz.sputniknews.com/20221208/ctenari-the-daily-mail-podporili-putinovo-prohlaseni-o-jadernych-zbranich-18962030.html

Čtenáři The Daily Mail podpořili Putinovo prohlášení o jaderných zbraních

Čtenáři britských novin The Daily Mail podpořili prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, které učinil na schůzce s Radou při prezidentovi RF pro rozvoj... 08.12.2022, Sputnik Česká republika

Komentátoři obvinili přitom NATO a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z rozpoutání konfliktu a přání jeho eskalace.„Jediný, kdo si přeje válku, je Zelenskyj. Vyzývá při každé příležitosti Alianci k zapojení do konfliktu a také žádá stále víc zbraní a peněz,” napsal účastník diskuse s nickem DwayneDibbley.„Putin prohlásil, že použije jaderné zbraně jenom na obranu, všechno ostatní jsou výmysly západní propagandy,” zdůraznil Hulio Inglesios.„Právě Zelenskyj chce zatáhnout NATO do konfliktu, který vede do jaderné války,” míní Mal Ganis.„Označují Vladimira Putina za despotu, ale není to on, kdo posílí děla, rakety a drony do Mexika, aby zaútočilo na USA, je to Biden a NATO, kdo posílají zbraně pro útoky na Rusko,” napsal Nmonkeysmivvie.Prezident RF svolal ve středu zasedání Rady při prezidentovi Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva. Na zasedání Putin upozornil na zvýšení hrozby jaderné války na světě. Ale, podle jeho slov, Moskva nehodlá mávat zbraní hromadného ničení jako břitvou, je to zdržující faktor.

