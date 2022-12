https://cz.sputniknews.com/20221208/marine-le-penova-prohlasila-ze-energeticka-valka-s-ruskem-je-hloupost-18962281.html

Marine Le Penová prohlásila, že energetická válka s Ruskem je hloupost

Energetická válka s Ruskem v čase, kdy ve Francii odpojují elektřinu a žádají, aby lidé na noc vypnuli topení kvůli nedostatku energie, je neprozíravá a hloupá... 08.12.2022, Sputnik Česká republika

Upozozornila na to, že energetické zdroje jsou „první potřebou,” a že se sankce proti Rusku nemají týkat energetiky.Le Penová poznamenala, že plánovaná odpojování elektřiny ve Francii v zimě jsou následkem neprozíravé politiky vlády.„Žijeme v 21. století, máme šestou největší světovou ekonomiku, přitom vláda nám vysvětluje, že se vracíme do doby kamenné, poněvadž nebudeme mít elektřinu, protože máme žít při značném snížení tepla, protože Francouzi již na to nemají, a věříte, že to proběhne hladce? Ne, tohle mne pobuřuje. Znamená to, že naše úřady nejsou kompetentní, ani prozíravé,” dodala.Hlava Eurokomise Ursula von der Leyenová představila ve středu návrh na nový sankční balíček proti Rusku. Obsahuje zejména dodatečné restrikce proti energetickému odvětví RF včetně zákazu investic do důlního průmyslu. Předtím v EU prohlásili, že devátý balíček protiruských sankcí nabude pravděpodobně platnosti do konce letošního roku. Schválení nového sankčního balíčku se může konat na zasedání hlav ministerstev zahraničí EU 12. prosince.

