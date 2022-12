https://cz.sputniknews.com/20221208/mzv-rf-usa-budou-povzbuzovat-konflikt-na-ukrajine-do-roku-2025-18962422.html

MZV RF: USA budou povzbuzovat konflikt na Ukrajině do roku 2025

USA plánují povzbuzení konfliktu na Ukrajině minimálně do konce roku 2025 kvůli výdělku pomocí korupčních schémat, prohlásila mluvčí ruského ministerstva... 08.12.2022, Sputnik Česká republika

„Sami to plánují, což vyplývá z dokumentů, které před nikým netají,” řekla.Americká média si již dnes vychutnávají podrobnosti korupčního maratonu Bílý dům - Kyjev - Bílý dům. Právě tím se vysvětluje snaha administrativy prezidenta USA Joea Bidena o dosažení toho, aby Kongres zařadil do rozpočtu na rok 2023 dodatečnou pomoc Kyjevu ve výši 37 miliard dolarů, zdůraznila diplomatka.Zacharovová upozornila na to, že značnou část této částky dostane ukrajinská armáda, kdežto dál bude přijato rozhodnutí, co z této finanční pomoci přijde do evropských a světových bank a také soukromých fondů.„Stejně je to se smlouvou uzavřenou koncem listopadu na dobu tří let americkou vládou se společností Raytheon v částce 1,2 miliardy dolarů na nákup systému PVO pro Kyjev,” zdůraznila Zacharovová.

Zprávy

