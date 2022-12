https://cz.sputniknews.com/20221208/nato-vedela-o-priprave-utoku-osu-na-ruska-letiste-prohlasil-diplomat-18961893.html

NATO věděla o přípravě posledních pokusů ukrajinské armády o útok na ruská vojenská letiště, prohlásil vedoucí delegace RF na vídeňských jednáních o otázkách... 08.12.2022, Sputnik Česká republika

„NATO věděla o přípravě posledních ukrajinských útoků na ruská vojenská letiště. Okamžitě jsme na ně reagovali hromadným útokem na objekty vojenské správy, obranného průmyslu a související energetické objekty Ukrajiny. Nikdo nesmí pochybovat o tom, že se to stane pokaždé v případě pokračování ukrajinských teroristických útoků,” prohlásil Gavrilov na plenárním zasedání fóra OBSE pro spolupráci v bezpečnosti.Ministerstvo obrany RF informovalo, že Ukrajina podnikla v pondělí pokus o útoky na ruská vojenská letiště v Saratovské a Rjazaňské oblasti pomocí proudových dronů, PVO tyto drony zachytila, ale v důsledku útoku zemřeli tři ruští vojáci a čtyři další utrpěli zranění.Podle údajů ruského ministerstva obrany byl nehledě na pokusy kyjevského režimu o zmaření bojové činnosti ruského dálkového letectva zasazen hromadný úder ukrajinským objektům, bylo zasaženo všech 17 vytčených cílů. Útok způsobil poruchy v dopravě ukrajinských vojáků a zahraničních zbraní po železnici do míst válečnýcch akcí,V úterý ráno informoval gubernátor Kurské oblasti Roman Starovojt o útoku dronu na zásobník ropy v okolí kurského letiště, v důsledku čehož vypukl požár. Lidé postiženi nebyli. Kurská oblast včetně oblastního střediska byla několikrát vystavena dělostřeleckému ostřelování z ukrajinské strany a také útokům dronů. Region hraničí se Sumskou oblastí Ukrajiny, vzdálenost od Kurska do Sum činí asi 130 kilometrů.

