https://cz.sputniknews.com/20221208/scholz-priznal-ze-rusko-nevyhrozuje-svetu-jadernymi-zbranemi-18962559.html

Scholz přiznal, že Rusko nevyhrožuje světu jadernými zbraněmi

Scholz přiznal, že Rusko nevyhrožuje světu jadernými zbraněmi

Rusko nevyhrožuje světu jadernou zbraní a Německo je připraveno projednat s Moskvou otázky kontroly zbraní v Evropě, prohlásil kancléř SRN Olaf Scholz v pořadu... 08.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-08T15:25+0100

2022-12-08T15:25+0100

2022-12-08T15:25+0100

svět

německo

rusko

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/18309394_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b89e64f0529b2ffe7753541d6b5786c3.jpg

Hrozba jaderné eskalace se zmírnila, přispěl k tomu dialog s Čínou a zeměmi G20, míní Scholz.„Scholz zdůraznil, že je připraven jednat s Ruskem. Bylo to navržené již před ukrajinskou krizí a nic se na tomto postoji nezměnilo,” praví se v rozhlasovém příspěvku.Prezident RF svolal zasedání Rady při prezidentovi Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva. Na zasedání Putin upozornil na zvýšení hrozby jaderné války na světě. Ale, podle jeho slov, Moskva nehodlá mávat zbraní hromadného ničení jako břitvou, je to zdržující faktor.Prezident RF svolal ve středu zasedání Rady při prezidentovi Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva. Na zasedání Putin upozornil na zvýšení hrozby jaderné války na světě. Ale, podle jeho slov, Moskva nehodlá mávat zbraní hromadného ničení jako břitvou, je to zdržující faktor.

https://cz.sputniknews.com/20221207/putin--zapad-nemuze-nevedet-ze-ukrajinska-armada-ostreluje-obytne-oblasti-donbasu--18960045.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, rusko, olaf scholz