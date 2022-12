Média: ve Štrasburku byla zadržena skupina osob podezřívaných z příprav teroristického činu

https://cz.sputniknews.com/20221209/media-ve-strasburku-byla-zadrzena-skupina-osob-podezrivanych-z-priprav-teroristickeho-cinu-18965204.html

Francouzská kontrarozvědka zadržela skupinu osob podezřívaných z přípravy teroristického útoku, oznámila rozhlasová stanice France Info s odvoláním na zdroje v... 09.12.2022, Sputnik Česká republika

Operace pro neutralizaci buňky extrémistů se konala 18. listopadu ve Štrasburku.Podle slov zdroje bylo ve složení skupiny pět osob již známých francouzskému úřadu pro vnitřní bezpečnost (DSGI) a další dva lidé, kteří přijeli do Francie teprve nedávno. Dvěma členům skupiny bylo předloženo obvinění ze založení zločineckého teroristického společenství, a byli vzati do vazby. Ostatních pět členů skupiny bylo propuštěno.K zadržením došlo týden před zahájením ve Štrasburku slavného vánočního veletrhu, který přilákává do hlavního města Alsaska na dva miliony návštěvníků.

