Polští žoldáci vstoupili do OS Ukrajiny bez povolení úřadů, čímž riskují pětileté vězení

2022-12-09T16:14+0100

Jak píše deník, skutečnost, že se polští žoldáci zapojili do Zahraniční legie OS Ukrajiny, není tajemstvím. Tento týden informovala média o smrti tří z nich. V polském trestním zákoníku se ukládá za službu v zahraniční armádě bez povolení úřadů trest odnětí svobody až do pěti let. Povolení vydává ministerstvo národní obrany Polska. Podle informace novin Rzeczpospolita obdržel obranný rezort do konce října 34 žádostí o povolení služby v zahraniční armádě, z nichž 25 se týkalo OS Ukrajiny.Pouze dvěma žádostem bylo vyhověno. Do dubna vydávalo povolení tak polské MV, které vydalo 14 podobných dokumentů. Avšak, jak podotýkají noviny, Poláků, kteří se zapojili do OS Ukrajiny, je mnohem více. Podle slov novináře a bývalého poslance Mirosława Czecha může jich být několik set. V polském parlamentu se v souvislosti se vzniklou situací projednává možnost vyhlášení amnestie pro lidi, kteří se zapojili do OS Ukrajiny v roce 2022.

2022

