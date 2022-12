https://cz.sputniknews.com/20221209/putin-ohledne-postupu-specialni-vojenske-operace-nejsou-zadne-otazky-ani-problemy-vse-jde-hladce-18965846.html

Putin: Ohledně postupu speciální vojenské operace nejsou žádné otázky ani problémy, vše jde hladce

Prezident Ruské federace Vladimir Putin se zúčastnil tiskové konference věnované výsledkům jednání lídrů Euroasijské ekonomické unie. 09.12.2022, Sputnik Česká republika

Jedním z bodů vystoupení byl aktuální stav provedení speciální operace na Ukrajině.„Ohledně postupu speciální vojenské operace nejsou žádné otázky ani problémy, vše jde hladce,“ poznamenal Putin.Dodal, že Rusko je připraveno k dohodám o Ukrajině, ale přemýšlí o tom, s kým má co do činění.Ve svém vystoupení Putin vyloučil provedení nové mobilizace v Rusku.Současně Putin upozornil na to, že proces urovnání konfliktu nebude jednoduchý a zabere čas, ale účastníci se budou muset smířit s realitou.

