Rus But, který se vrátil z amerického vězení, sdělil, že americkým médiím nevěří ani vězni

„Představte si, například tam, kde jsme seděli, bylo 35 lidí, nikdo nevěří tomu, co říká CNN, co říkají všechny tyto kanály, dokonce i konkrétně o Ukrajině, i co se týče voleb, všichni dobře vědí, že to všechno bylo koupeno, že je to všechno podvod, už jim ani vězni nevěří. A věznice je jediné publikum, spolu s těmi pečovatelskými domy, které se na to dívají. Proč? Protože veškerá reklama, které je tam hodně, ukazuje buď plenky, nebo katetry, nebo domovy pro seniory, nebo služby pro domácnost. Podle toho pochopíte, kdo patří do cílové skupiny,“ řekl But.