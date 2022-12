https://cz.sputniknews.com/20221211/media-se-dozvedela-o-slozitych-kompromisech-v-usa-ohledne-vymeny-buta-za-grinerovou-18971643.html

Média se dozvěděla o „složitých kompromisech” v USA ohledně výměny Buta za Grinerovou

Média se dozvěděla o „složitých kompromisech” v USA ohledně výměny Buta za Grinerovou

Otázka výměny basketbalistky Brittney Grinerové, která si odpykávala trest v RF, za Rusa Viktora Buta, souvisela s nutností dosažení složitých politických... 11.12.2022, Sputnik Česká republika

But si odpykával v USA trest odnětí svobody na 25 let kvůli obvinění z přípravy spiknutí za účelem vraždy občanů USA a materiální podpory terorismu. Ve čtvrtek byl propuštěn z amerického vězení po téměř 15 letech v důsledku výměny za americkou baskatbalistku Brittney Grinerovou.Novinové zdroje z řady bývalých a činných úředníků Ministerstva spravedlnosti USA tvrdí, že mnozí v jejich úřadu byli proti vydání Bura do Ruska. „Kdyby to byla (pozn. Grinerová) moje příbuzná, přistoupil bych na výměnu. Ale vyměnit známého mezinárodního obchodníka zbraněmi za basketbalistku je šílenství,” okomentoval výměnu jeden z úředníků. Samotný podnikatel But popřel všechna obvinění ze strany USA z pašování zbraní, spiknutí s cílem vraždy Američanů a podpory terorismu.Podle slov zdroje The Washington Post byla nejbolestivějším aspektem pro USA skutečnost, že Rusko nedovolilo zařadit do seznamu výměny veterána námořní pěchoty Paula Whelana, který si odpykává trest v Rusku za špionáž.Možnost výměny WhelanaNoviny napsaly, že několik posledních měsíců žádali zástupci Ministerstva zahraničí USA o výměnu Buta za Whelana a Grinerovou. Moskva, podle zdrojů, tento formát odmítla a požádala, aby do seznamu výměny byl zařazen „Rus Vadim Krasikov”, který byl údajně v minulosti příslušníkem ruských tajných služeb. Avšak úřady SRN, kde si Krasikov odpykává trest, daly USA na srozuměnou, že by jeho propuštění bylo „nevhodným rozhodnutím”. Jde o občana RF Vadima Sokolova. Podle verze německých vyšetřovatelů zní jeho skutečné jméno Vadim Krasikov.„Vysocí úředníci se domnívají, že se stejné rozpory projevily také v americké administrativě spolu s obvyklými byrokratickými průtahy,” píše The Washington Post.

