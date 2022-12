https://cz.sputniknews.com/20221211/rada-eu-schvalila-vycleneni-ukrajine-uveru-ve-vysi-18-miliard-eur-18972160.html

Rada EU schválila vyčlenění Ukrajině úvěru ve výši 18 miliard eur

Rada EU schválila vyčlenění Ukrajině úvěru ve výši 18 miliard eur

Rada EU schválila balíček dohod, který umožní poskytnutí Kyjevu úvěru v částce 18 miliard eur. 11.12.2022, Sputnik Česká republika

2022-12-11T11:14+0100

2022-12-11T11:14+0100

2022-12-11T11:17+0100

svět

ukrajina

evropská unie (eu)

pomoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/56/31/563125_0:133:3000:1821_1920x0_80_0_0_2b1e570c01dce83c3d92d213b34981dc.jpg

Bylo upřesněno, že úvěry budou mít desetiletou dobu úlev.Balíček teď dostane ke schválení Evropský parlament. Ve zprávě se nevylučuje, že se to může stát příští týden. Část balíčku legislativních aktů nezbytných k vyčlenění prostředků odsouhlasila rada ministrů ekonomiky a financí zemí EU 6. prosince. Ale tenkrát se nepodařilo dosáhnout definitivní shody kvůli tomu, že návrh byl zablokován Maďarskem.Nový balíček finanční pomoci UkrajiněEurokomise navrhla 9. listopadu nový balíček makrofinanční úvěrové pomoci Ukrajině v částce do 18 miliard eur na rok 2023. EK tenkrát prohlásila, že by chtěla poslat první tranše již v lednu. Avšak vyčlenění peněz z této makrofinanční pomoci potřebovalo schválení zeměmi EU a Evropského parlamentu.Nová makrofinanční pomoc se má podle záměru Eurokomise skládat z úvěrů poskytnutých za zvýhodněných podmínek s termínem splacení do 35 let.V EK zdůraznili, že tato finanční podpora pomůže uspokojit značnou část krátkodobých finančních potřeb Ukrajiny v roce 2023. Podle odhadu kyjevské vlády a Mezinárodního měnového fondu činí 3-4 miliardy eur měsíčně.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, evropská unie (eu), pomoc